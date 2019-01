António Folha critica calendário: «Jogadores sustentam o futebol e precisam ser respeitados»

António Folha, treinador do Portimonense, lamentou esta sexta-feira o curto espaço de tempo entre a receção ao Benfica (na noite da última quarta-feira) e o jogo na Madeira com o Marítimo (marcado para amanhã), lamentando que os profissionais de futebol "não sejam respeitados"."No capítulo motivacional estamos muito bem, depois de três vitórias consecutivas, a última frente a um grande. Mas, fisicamente não, pois nós e o Marítimo somos as únicas equipas que jogam este sábado. E não percebo porquê", começou por referir Folha, na antevisão ao jogo no Funchal. "Aos clubes não interessa, para os jogadores não é benéfico... Interessa a quem? Deveria haver uma preocupação de todos para que o futebol cresça. Quem sustenta o futebol? Os clubes e os jogadores. Se não houver jogadores não há dinheiro para ninguém… Se não houver artistas ninguém ganha dinheiro no futebol. É preciso ter respeito. Não posso ter cerca de um mês sem um jogo, como sucedeu em novembro, e de repente ter três jogos em menos de uma semana", adiantou António Folha.O treinador do Portimonense foi ainda mais longe: "É bom que as pessoas pensem que os profissionais de futebol são quem sustenta o futebol e têm que ser respeitados. Não podemos andar aqui dependentes do interesse não sei do quê… Isto assim é carne para canhão! Depois querem bons espectáculos, que os jogadores joguem bem… Torna-se difícil".Num olhar sobre o calendário do futebol português, Folha constata discrepâncias incompreensíveis e pressiona as entidades competentes a resolverem a situação. "Há um desequilíbrio muito grande, paragens longas sem competição e depois muitos jogos seguidos… E isto tem que mudar. Se não mudar, vamos andar sempre a marcar reuniões para ser ouvidos, uma da Federação, outra da Liga, outra do Joaquim, do Manuel, do António e isso não resolve nada nem a mim me diz nada. Alguém tem que se entender e rapidamente. Toda a gente quer melhorar o futebol, mas para que isso aconteça os jogadores e os clubes têm de ser salvaguardados, com tudo bem planificado e de forma coerente", rematou.Na Madeira, estará um Portimonense "fisicamente desgastado e o mesmo sucederá com o Marítimo. Uma coisa seria jogar em Portimão, ter 72 horas de recuperação e jogar outra vez aqui. Mas temos de viajar para Lisboa e depois para a Madeira e jogar logo a seguir… E o Marítimo jogou em Braga e teve também de viajar para a Madeira", adiantou o técnico alvinegro.Folha deixa várias interrogações: "Se toda a gente joga no domingo e na segunda-feira não havia um espaço para o Marítimo-Portimonense jogar-se no domingo de manhã, por exemplo? Há tantos jogos de manhã… Ou no domingo à hora do lanche ou, ironizando, às 11 horas da noite, que é um horário porreiro, está toda a gente em casa e toda a gente via". O treinador do Portimonense espera "um Marítimo a tentar dar um grito de revolta. Toda a gente sabe que as coisas não estão bem. O Marítimo tem boa equipa mas não tem conseguido os resultados que pretendia e este jogo em casa é muito importante para eles, pois precisam urgentemente de uma vitória. Vão tentar ser fortes e agressivos, no bom sentido, e procurar ter uma entrada forte que lhes dê alguma estabilidade emocional logo de início".Por todas as circunstâncias enunciadas, António Folha antevê um jogo de exigência máxima. "Será um jogo extremamente complicado para nós. Já o seria… Com estas condicionantes todas ainda mais difícil se torna. Estamos tranquilos, serenos, e continuaremos a fazer o nosso trabalho da melhor maneira e a apresentar equipa competitiva para lutar pelos três pontos", sentenciou.