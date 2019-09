António Folha: «Custa perder assim...»

António Folha estava desiludido por os seus jogadores terem consentido o golo do FC Porto mesmo a fechar o jogo, mas por outro lado estava bastante orgulhoso pelo desempenho da sua equipa."Temos de ser competentes até ao final. No último lance não o fomos e sofremos um golo que dita a derrota. Estou contente com os meus jogadores, fizemos uma 2ª parte de sonho. Não é fácil esta reação, estar a perder por 2-0 com um grande e fazer isto... Não estávamos contentes com a forma como estávamos a jogar na 1ª parte e quisemos mudar. Eles mudaram o chip, tentámos chegar ao 3-2, tivemos oportunidades, mas o último lance, aquela desconcentração deitou tudo a perder. Custa perder assim...""Ajustámos algumas coisas. Tínhamos um plano, que passava por entrar forte. Esticámos o jogo nos primeiros 5 minutos, mas acho que os jogadores acharam que era uma estratégia para o encontro todo. Tentámos que o jogo assentasse, mas não conseguimos e nisso há mérito do FC Porto. Procurámos que o nosso jogo entrasse, para chegarmos ao último terço com velocidade e para apanharmos o FC Porto de surpresa. Estou contente com os meus atletas, são grandes homens, grandes profissionais, e é esta atitude que quero nas minhas equipas.""Há que ter calma, no último lance não podemos sofrer um golo. Isso são coisas normais do futebol, mas vamos pensar no próximo jogo."