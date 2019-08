António Folha e a deslocação a Tondela: «Confiante num resultado positivo»

O treinador do Portimonense, António Folha, manifestou-se este sábado "confiante num resultado positivo" na deslocação a Tondela, no jogo da segunda jornada da Liga NOS (segunda-feira, às 20h15)."Estamos confiantes em conseguir um resultado positivo, mas sabendo que não será uma tarefa fácil diante de uma equipa com grande qualidade e que luta até ao fim", disse o técnico dos algarvios.António Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Tondela ao Portimonense, equipas que repartem o oitavo lugar da classificação com Belenenses e Vitória de Setúbal, todos com um ponto.O treinador, que cumpre o segundo ano consecutivo no comando técnico dos algarvios, perspectivou "grandes dificuldades nesta deslocação", recordando que na época anterior "o Portimonense esteve a vencer por 2-0 e acabou por perder o jogo por 3-2"."Vamos com confiança máxima, mas conscientes das dificuldades que é jogar em Tondela, uma equipa muito competente na sua forma de jogar e que tem um jogo de muita qualidade. Estamos preparados para as dificuldades que nos possam ser criadas", alertou.Folha adiantou que o Portimonense parte para este segundo jogo do campeonato "para dar continuidade às coisas boas conseguidas no primeiro jogo diante do Belenenses, embora o resultado (0-0) não tenha sido o esperado"."Esta semana trabalhámos dentro do que é habitual, porque queremos dar continuidade às coisas boas que fizemos no primeiro jogo", sublinhou.O treinador disse ainda que o médio brasileiro Paulinho estará ausente da partida devido a lesão, ausência que "não vai tirar o foco da equipa em conseguir um resultado positivo"."Temos outras opções e temos de jogar com os jogadores disponíveis, mantendo sempre as melhores opções para a equipa", destacou.António Folha acrescentou que não vai poder contar para o embate com o Tondela com o médio brasileiro Lucas Fernandes e com o avançado colombiano Jackson Martinez, reforços garantidos pelos algarvios.Lucas Fernandes, que representou o Portimonense na época passada emprestado pelo São Paulo (Brasil), é um dos reforços, tendo os algarvios adquirido 50% por cento do passe do jogador ao clube brasileiro.Jackson Martinez, que jogou na época passada pelos algarvios emprestado pelo Guangzhou Evergrande (China), regressa a Portimão, depois de se desvincular do clube chinês e assinar um compromisso por duas temporadas.Para o treinador António Folha, que não fechou a possibilidade de novos jogadores reforçarem o plantel, tanto Lucas Fernandes como Jackson Martinez "são importantes e que, com a sua qualidade e experiência, contribuem para o aumento da qualidade da equipa".