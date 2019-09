António Folha e a receção ao Sp. Braga: «Estou confiante na vitória»

O treinador do Portimonense manifestou-se este sábado confiante em alcançar a segunda vitória da temporada na Liga NOS, na receção ao Sp. Braga, no domingo, no jogo da sétima jornada do campeonato."Estou confiante na vitória e espero que a minha equipa lute pelos três pontos até ao fim, embora reconheça que pela frente teremos um adversário que nos vai criar muitas dificuldades", disse o treinador dos algarvios.Na opinião de António Folha, o Sp. Braga "é um adversário fortíssimo, com um excelente plantel, com jogadores de muita qualidade e que, certamente, também vai lutar pelos três pontos".António Folha, que falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo, acredita que o Sporting de Braga se vai apresentar em Portimão "na máxima força e diferente, mais forte, do que tem acontecido nos anteriores jogos para o campeonato".Questionado sobre se preferia um Sp. Braga com a mesma prestação que tem tido no campeonato português ou nas competições europeias, o treinador admitiu que "o Braga da Liga dava mais jeito"."Dava-nos mais jeito, mas espero um adversário muito forte e que quer o mesmo que nós, que é vencer", frisou.O treinador disse ainda que a vitória diante do Gil Vicente (2-1) para a Taça da Liga, na passada quarta-feira, "foi positiva para moralizar a equipa, embora sejam competições e jogos diferentes"."Penso que não terá consequências neste jogo, mas uma vitória em qualquer competição é sempre importante e moralizadora, e permitiu ver a prestação de alguns jogadores", apontou.Folha revelou ainda que os jogadores Paulinho, Dener, Lucas e Anderson estão lesionados e vão ficar de fora no confronto com o Sporting de Braga.O Portimonense, 13.º classificado com cinco pontos, recebe o Sporting de Braga, 16.º com os mesmos pontos, às 18:00 de domingo, em jogo da sétima jornada.