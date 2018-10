António Folha: «É esta a atitude que temos de ter em todos os jogos»

António Folha estava satisfeito com a exibição dos jogadores do Portimonense depois da. O treinador dos algarvios dedicou o resultado a um adepto que caiu da bancada da Choupana e salientou a resposta dada pela equipa depois da eliminação da Taça de Portugal."Em primeiro lugar a nossa vitória foi justa, na medida em que fomos a melhor equipa em campo durante todo o jogo.Depois, quero dedicar este triunfo ao nosso adepto que caiu da bancada e teve que ser levado para o hospital.Sabíamos que íamos ter um jogo complicado, pois não é fácil jogar aqui. Por isso, estou satisfeito com a resposta da minha equipa depois da eliminação da Taça, que, não sendo a nossa prioridade, ninguém gosta de perder. Mas é esta a atitude que temos de ter em todos os jogos.Sobre o golo anulado ao Jackson Martinez? Ele não se ressentiu e ficou feliz pela nossa vitória. Conheço-o bem e sei que é assim. Está a trabalhar muito bem e os golos irão aparecer.A ausência de Nakajima ficou a dever-se ao facto de ter jogado pela seleção do Japão e com as muitas viagens, não tinha condições para jogar hoje. Decidimos poupá-lo, porque queremos que jogue muitas vezes e não apenas aqui", disse.