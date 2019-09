António Folha: «Estamos tristes pelo resultado e por aquilo que fizemos na 1.ª parte"

António Folha, treinador do Portimonense, lamentou a entrada "sem chama" da sua equipa na derrota, por 1-0, frente ao Sp. Braga."Foi um jogo muito difícil para nós, tal como prevíamos. No entanto, não prevíamos era que fosse uma primeira parte sem chama, sem alegria de jogar. Foi isso que senti da minha equipa. Há jogos assim, a nossa primeira parte não foi de longe nem de perto o que queremos para o nosso futebol. Retificámos algumas coisas na segunda parte, trouxemos coisas boas, e posso considerar que fizemos uma excelente segunda parte. Estamos tristes pelo resultado e por aquilo que fizemos na primeira parte, mas contentes com a segunda parte", revelou em declarações difundidas pela agência Lusa.O técnico, de 48 anos, ainda revelou que a sua equipa poderia ter chegado ao empate na 2.ª parte."Temos muito que analisar e corrigir do que fizemos na primeira parte, período em que o Sp. Braga teve mérito, mas a minha equipa não foi competente. Por outro lado, na segunda parte, não considero que foi demérito do Sp. Braga, mas sim mérito nosso. Hoje não fomos competentes na primeira parte, não fizemos o que costumámos fazer. Temos de ter mais paciência e não podemos desorganizarmo-nos em determinadas alturas, porque quando isso acontece as coisas ficam mais difíceis e não conseguimos desenvolver o jogo que queremos. No entanto, na segunda parte fizemos tudo para chegar ao empate, mas não o conseguimos", concluiu.