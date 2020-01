Folha na hora da saída: «Eu a trabalhar e colegas meus a telefonarem para o presidente»

O treinador António Folha apresentou este sábado a demissão do comando técnico do Portimonense, após perder na deslocação ao lanterna-vermelha Aves, por 3-0, em encontro da 17.ª jornada da Liga NOS.

António Folha cumpria a segunda temporada ao serviço dos algarvios e somou quatro triunfos em 22 encontros, deixando os 'alvinegros' em zona de descida, no 17.º e penúltimo posto do campeonato, com 14 pontos, a um de Paços de Ferreira e Belenenses SAD, além das saídas na terceira fase da Taça da Liga e na terceira eliminatória da Taça de Portugal, aos pés da Académica (2-1), da Liga Pro.





"Nunca fui rato na minha vida, mas sentimos que tínhamos de fazer algo. Espero bem que o Portimonense faça uma boa segunda volta e consiga os objetivos. Ambiente no balneário? É um segredo e nem a minha mulher sabe o que se passa lá", apontou o técnico de 48 anos, na conferência de imprensa no final do encontro com o Aves.

Com contrato válido até ao final desta época, António Folha chegou a Portimão em julho de 2018, sucedendo ao experiente Vítor Oliveira, para coroar o ano de estreia enquanto treinador na elite do futebol nacional com 39 pontos e um 12.º lugar.

"Montámos uma ideia, jogávamos muito bem e vendemos jogadores. Fizemos um campeonato fantástico, mas tínhamos de dar algum tempo para cimentar as coisas. Quando se perde muita gente, temos de trabalhar em cima dos jogadores que chegam. Alguns não se adaptaram, embora a equipa tenha crescido", lembrou.



Futuro? É cedo, ainda não tive tempo de pensar nisso. Falei na flash [interview] ainda como treinador do Portimonense e só depois as coisas se decidiram. Vai depender do que é o projeto, mas tenho dignidade e não vou fazer como colegas meus: eu a trabalhar e eles a telefonarem para o presidente", revelou.