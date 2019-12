António Folha: «Faltava esta e mais algumas vitórias»

O Portimonenseo Famalicão, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga NOS, naquele que foi o primeiro triunfo dos algarvios no seu terreno e o segundo até ao momento no campeonato.No final do encontro, António Folha, treinador do Portimonense mostrou-se muito satisfeito pelo triunfo diante dos famalicenses e, sobretudo, pela "excelente primeira parte" que os algarvios foram capazes de apresentar.

"Faltava esta e mais algumas vitórias. É uma vitória que queríamos muito. Fizemos uma excelente primeira parte, com muitas e boas ocasiões para podermos até sair para o intervalo com mais um golo. Com o 2-0, ficámos tranquilos, apesar de o Famalicão ter mais bola e circular mais rápido, atraindo e colocando no corredor contrário para criar algumas oportunidades. O Famalicão, nesse período, criou ocasiões, mas creio que o Portimonense esteve sempre bem. Depois, o resultado ser 2-1 pouco importa para nós. Importa a atitude, a qualidade de jogo e, na parte final, o muito espírito e muita alma, que levou a que tenhamos conseguido os três pontos", afirmou o técnico do Portimonense, em declarações à Sport TV.



Golo sofrido já perto do fim fez 'tremer' a equipa?

"Acho que passa pela cabeça de toda a gente [sofrer o empate nos minutos finais]. Temos sofrido golos nos últimos minutos. Os jogadores são seres humanos e é natural que lhes passe isso pela cabeça. Mas essas situações também permitem o nosso crescimento. Hoje, os jogadores foram mais inteligentes, conseguindo segurar o resultado", concluiu.