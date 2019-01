António Folha: «Farto-me de dizer: não tenho medo de perder...»

Satisfeito pela vitória do Portimonense sobre o Benfica, por 2-0 , António Folha admitiu que a entrada a ganhar na partida com as águias acabou por ser determinante na definição do resultado final, considerando que o triunfo é importante pelos 3 pontos alcançados e não por do outro lado ter estado o Benfica."Sabíamos que íamos ter um jogo muito difícil e o Benfica também sabia que ia encontrar uma equipa que gosta muito de jogar e atacar. Entrámos bem no jogo, fizemos dois golos, e as coisas ficaram mais fáceis. O Benfica na segunda parte entrou bem, podíamos matar o jogo, não conseguimos, mas paciência. Ficamos todos contentes, não é por ser o Benfica, mas sim por serem 3 pontos.""Gostamos de jogar. Farto-me de dizer: não tenho medo de perder, jogo para ganhar e sei que vou perder muitas vezes. A minha equipa tem de ter esta confiança, esta alegria, para ser ofensiva da forma que eu gosto. Mas acho que temos um jogo de qualidade, com golos, que faz com que haja mais adeptos, que faz com que os jogadores cresçam e este futebol vai continuar, aconteça o que acontecer.""Para ser sincero, a direção ainda não me disse que o Nakajima vai embora. Há muitas equipas que o querem, é bom sinal. Como treinador não o queria perder, mas isto é a nossa vida, e temos de tentar reformular se isso acontecer."