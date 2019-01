António Folha: «Marítimo acabou por ser mais eficaz»

Apesar das ausências de jogadores preponderantes como Jackson Martínez e Shoya Nakajima, António Folha não se escudou nesse facto para justificar a derrota diante do Marítimo . Na ótica do técnico dos algarvios, a eficácia acabou por marcar a diferença, já que no seu entender o guardião Charles foi uma das figuras da contenda."Obviamente, são jogadores que fazem a diferença no nosso processo, até porque estão mais entrosados, mas estou contente com todos os que jogaram porque fomos fiéis aos nossos princípios e acabámos por fazer um bom jogo.Tivemos inúmeras oportunidades de golo. O guarda-redes do Marítimo esteve num excelente nível e não conseguimos marcar. O Marítimo fez um golo num livre e, numa fase mais adiantada do jogo, acabou por fazer o segundo, numa transição, e acabou por ser mais eficaz.O Marítimo entrou muito forte no jogo e tivemos de fazer um ajuste posicional aos nossos médios. Sabíamos que eles iam entrar fortes.É também de realçar a excelente atitude que tivemos na segunda parte, em que mantivemos a nossa ideia até ao fim, a tentar criar uma boa circulação de bola para entrar no reduto do adversário, o que conseguimos algumas vezes, com boas oportunidades".