António Folha: «Não foi um bom jogo de futebol»

Desapontado pela derrota por 1-0 sobre o Chaves , António Folha admitiu que o Portimonense não fez aquilo que deveria ter feito ante os flavienses, numa partida que no seu entender não foi de primeiro escalão no que ao futebol jogado diz respeito."Não foi um bom jogo de futebol, não fizemos o que normalmente costumamos fazer e, quando assim é, nada a fazer. Não gostei do jogo, não teve qualidade suficiente para um jogo da Liga NOS. Foi um jogo com poucas oportunidades e com muitas quezílias", admitiu.Sobre o mercado, nomeadamente a saída de Nakajima , Folha garante que está em permanente comunicação com a direção para reforçar o plantel. "Confirmo a saída de Nakajima e, nestes últimos dois jogos, tentámos colmatar a sua saída com as opções que temos no plantel. Tenho conversado com a direção e estamos a analisar as diversas opções no mercado. Vamos continuar a trabalhar serenamente para disputar cada jogo da melhor maneira e ganhar mais pontos."