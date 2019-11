António Folha: «Não podemos estar obcecados com o regresso às vitórias»

O treinador do Portimonense disse esta sexta-feira que não quer uma equipa obcecada com o regresso às vitórias na Liga NOS, ausentes desde agosto, porque isso pode causar falta de discernimento na receção de sábado ao Famalicão.

"Não podemos estar obcecados com isso. Acho que temos de fazer as coisas como temos feito, sem estarmos obcecados por conseguir o que quer que seja, porque isso pode trazer falta de discernimento", afirmou António Folha, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O Portimonense já não vence na Liga desde a segunda ronda, em 19 de agosto, na visita a Tondela (2-1), somando nove jogos consecutivos na prova sem celebrar vitórias.

"Quero que a minha equipa continue a fazer as coisas boas que tem feito, eliminando alguns pequenos erros que têm acontecido. Com muita alegria e paixão, poder jogar aquele futebol que queremos para vencer a partida", acrescentou o técnico.

António Folha afirmou ver um Portimonense "em crescendo", com dois empates seguidos, frente a Santa Clara e Marítimo, antes da paragem de três semanas, que considerou "benéfica", não só para corrigir "pormenores que não estão bem", como para recuperar jogadores lesionados.

"Todos os treinadores querem sempre os seus jogadores todos em treino. Não ficamos confortáveis com lesionados, não é bom para nós nem para os atletas. São as boas dores de cabeça que um treinador pode ter. A competição nos treinos é muito feroz e isso traz crescimento à equipa", sublinhou.

Sobre o adversário de sábado, o Famalicão, o treinador dos algarvios salientou que se trata de "uma das grandes equipas deste campeonato".

"Tem muita qualidade, uma ideia de jogo muito positiva e tem criado muitas dificuldades a toda a gente, com excelentes jogadores. Esperemos que a minha equipa possa estar num bom nível e criar dificuldades ao Famalicão", referiu.

Portimonense, 16.º classificado, com oito pontos, recebe no sábado o Famalicão, que ocupa o terceiro lugar, com 24, em jogo marcado para as 20h30 no Estádio Municipal de Portimão.