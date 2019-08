António Folha: «Não podemos ficar à espera que o resultado apareça»

O Portimonense tem este sábado o seu primeiro compromisso oficial da temporada, recebendo a Académica, na segunda eliminatória da Allianz Cup, e o treinador dos algarvios, António Folha, espera que a sua equipa "se apresente num bom nível e faça um bom jogo".O Portimonense "vive uma fase ainda de preparação e estamos condicionados em algumas situações mas importa olhar para os jogadores que se encontram disponíveis e, com eles, abordar este compromisso da melhor forma possível", adianta Folha.O grupo "atravessa um período evolutivo, normal nesta fase da temporada, mas esperamos que a equipa mostre já, em campo, algumas das coisas que temos trabalhado e feito nos jogos de preparação", assinala o treinador do Portimonense.Os algarvios militam na Liga, enquanto a Académica compete no escalão imediatamente abaixo. "Há que demonstrar, em campo, que somos de um campeonato superior. Não podemos ficar à espera que o resultado apareça, só porque jogamos na Liga... Há que ter o foco no que importa fazer, nos nossos comportamentos. Quando pensamos que os jogos se ganham só porque uma equipa é de um escalão acima, as coisas muitas vezes complicam-se e acontecem surpresas. Há taça...", sublinha António Folha.O plantel do Portimonense ainda poderá sofrer reajustamentos até ao fecho do mercado. "Estamos na mesma situação da generalidade das equipas: vendo como o grupo se comporta e à procura de soluções para um ou outro caso pontual", esclarece António Folha. No imediato, "importa trabalharmos com quem temos, e estamos muito satisfeitos com a atitude de todos, acreditando que poderemos dar uma boa resposta".De acordo com o boletim médico disponibilizado pela SAD do Portimonense, Lucas Possignolo, Dener, Luquinha e Rodrigo são os jogadores indisponíveis para darem o seu contributo à equipa diante da Académica.