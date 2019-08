António Folha: «O guarda-redes do Belenenses foi o melhor em campo...»

O Portimonense começou a temporada com um empate caseiro diante do Belenenses , numa partida na qual, segundo António Folha, apenas faltou aos algarvios "a perspicácia" necessária para no último terço superar a barreira defensiva contrária. Isto num jogo no qual, explica, o melhor em campo foi Kouakou Koffi."O guarda-redes do Belenenses foi o melhor em campo e isso, só por si, ditou o resultado final. Fomos competentes, fizemos muita coisa boa, tivemos muitas oportunidades. Umas vezes, a perspicácia devia ter sido melhor no último terço - [era preciso] simplificar o processo porque não há muito tempo para pensar - e noutras vezes o guarda-redes apresentou-se a grande nível.[É] um ponto na nossa caminhada que será longa. Podiam ter sido três, não foram, mas vamos continuar a trabalhar porque houve muita coisa positiva no jogo.Estamos no início de época. No dia a dia, vamos tentar melhorar esses comportamentos. No último terço temos de pensar mais rápido, porque são segundos para finalizar. Também é uma questão de treino. Vamos ter de treinar todos os dias para melhorar todos os aspetos que queremos para o nosso jogo.Os jogadores foram incansáveis, pressionaram o adversário de forma fantástica, não deixaram jogar na maior parte do tempo. Estão de parabéns pelo jogo que fizeram, não pelo resultado, porque queríamos os três pontos, mas estamos contentes com todos".