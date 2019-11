António Folha pede "coragem" aos jogadores para Portimonense vencer Marítimo

O treinador do Portimonense, António Folha, pediu este sábado aos seus jogadores a "coragem de jogar como sempre" têm feito, para quebrarem o jejum de vitórias na Liga NOS.

"Estamos precavidos e preparados para o futebol do Marítimo. Espero que os meus jogadores encarem o jogo de forma a podermos ganhá-lo. E, para ganhá-lo, é preciso ter a coragem de jogar como sempre", disse o técnico, na antevisão da partida da 11.ª jornada da competição, que se realiza no Funchal.

O Portimonense não vence há quase três meses - desde 19 de agosto, em Tondela (2-1), em partida da segunda ronda da Liga - e, na última jornada, deixou fugir a vitória sobre o Santa Clara nos descontos.

"É normal e natural que, quando não se ganha durante algum tempo, principalmente em casa perante os nossos adeptos, à medida que o tempo vai passando, a equipa se sinta intranquila e que queira, de todas as maneiras, segurar o resultado", comentou Folha.

Explicando que a equipa "baixou o bloco" e ficou sujeita a mais erros nos minutos finais, acabando por ceder a igualdade, o técnico do Portimonense afirmou compreender a frustração dos adeptos.

"Obviamente, fica toda a gente frustrada. Ficam os jogadores frustrados, eu fico frustrado, os adeptos ficam frustrados. É normal que houvesse alguma insatisfação no final da partida", frisou.

O treinador salientou "que os jogadores têm dado tudo", mas que "têm sido traídos", nos últimos lances, "por golos que têm causado pontos", esperando que a correção dos erros durante os últimos treinos dê frutos na Madeira.

Em relação ao adversário de domingo, António Folha realçou que espera um Marítimo "muito aguerrido e muito forte", que "vai tentar de tudo, de todas as maneiras", para vencer a partida.

O jogo entre Marítimo, 15.º classificado, com 10 pontos, e Portimonense, 16.º, com sete, realiza-se no domingo, às 15 horas, no Estádio do Marítimo, no Funchal.