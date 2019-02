António Folha: «Perdemos três jogadores de grande qualidade»

O treinador do Portimonense manifestou-se esta sexta-feira confiante em alcançar pontos na visita ao Santa Clara, "uma equipa com muita qualidade", no domingo, em jogo da 20.ª jornada da I Liga."Os últimos resultados do Santa Clara em casa não têm sido favoráveis, mas não deixa de ser uma equipa com muita qualidade e muito competitiva, onde lhe tem faltado uma pontinha de sorte para poder ganhar", avançou António Folha.O treinador dos algarvios falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, oitavo classificado, com 27 pontos, ao Santa Clara, 10.º, com 21, no domingo, às 14:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, nos Açores.Folha indicou que o Portimonense vai aos Açores "com o espírito que tem caracterizado todos os jogos, a pensar em vencer e ganhar pontos", admitindo que, "para isso, a equipa tem de ser competente".Segundo o treinador, depois do fecho de mercado de inverno, período em que o Portimonense "perdeu três jogadores de grande qualidade [Nakajima, Ewerton e Manafá], abre-se um novo ciclo, sempre com o sentido de dar continuidade ao processo de jogo e à filosofia imposta até aqui"."Perdemos três jogadores de grande qualidade, um grande suporte da equipa e da forma de jogar, o que contribuiu para que fizéssemos 27 pontos, abrindo-se agora um tempo de adaptação para os jogadores que entram", destacou.As entradas de Aylton, ex-Estoril Praia, e Ruster, emprestado pelo Varzim, são reforços que necessitam de tempo de adaptação, "para perceberem as ideias do treinador e ganharem um lugar na equipa", avançou o treinador."Sabemos que não é fácil, mas vamos trabalhar para tentar que a equipa, rapidamente, possa apresentar um jogo competente, que permita ganhar pontos o mais rápido possível para garantir aquilo que é o nosso objetivo, a manutenção", concluiu.