António Folha: «Queremos abordar os jogos olhos nos olhos com os adversários»

António Folha, treinador do Portimonense, revelou estar "muito contente" com o plantel à disposição, antes da estreia na I Liga de futebol, na receção de sexta-feira ao Belenenses. "Os treinadores nunca estão satisfeitos, mas estou contente, muito contente com o que tenho. Os jogadores têm trabalhado muito e bem e estão a crescer. Até ao fecho de mercado pode haver ajustes, mas estou agradado com o plantel. Confiança total em todos", disse o técnico, na antevisão da partida.





António Folha assegurou que o embate com a equipa lisboeta será difícil, devido à competência do adversário e ao facto de o Portimonense estar ainda a solidificar os seus processos, notando que é "sempre importante" começar a ganhar. "Vai ser um jogo difícil, porque vamos encontrar uma equipa competente e porque estamos no início de um processo e as coisas ainda não estão solidificadas. A equipa tem de ser bastante competente para começar bem a época", assegurou. Enquanto o Portimonense venceu na semana passada a Académica (2-0), da 2.ª Liga, e seguiu em frente na Taça da Liga, o Belenenses perdeu em casa com o Santa Clara (0-1) e foi eliminado. "O Belenenses perdeu esse jogo, mas não é por isso que é frágil ou vai estar frágil. São competições diferentes e esperamos sempre um adversário complicado", ressalvou o técnico dos algarvios.Folha salientou que pretende um Portimonense "dentro das mesmas características" da época passada ao longo da nova temporada. "Queremos abordar os jogos olhos nos olhos com os adversários e permitir que as individualidades e o coletivo cresçam, para sermos uma equipa competitiva, como fomos na maioria dos jogos do ano passado", acrescentou. O encontro de abertura da 1.ª Liga, entre Portimonense e Belenenses, está marcado para sexta-feira, no Estádio Municipal de Portimão, às 20h30.