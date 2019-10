António Folha: «Sabíamos que este terço ia ser difícil porque apanhávamos os 'grandes'»

O Portimonense perdeu (0-4) com o Benfica, na deslocação ao Estádio da Luz, em jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga NOS.No final da partida, António Folha afirmou que os encarnados foram "competentes" e determinou golo de Rúben Dias (47'), como o momento-chave."O Benfica foi competente, ganhou e ganhou bem. Podíamos ter feito primeiro o golo, mas não fizemos e sofremos na resposta. Na entrada da segunda parte, por muito que se alerte e que se tente corrigir, sofremos outro golo e foi o momento do jogo. A partir dai ficou tudo difícil e tornou-se mais fácil para o Benfica. Há que continuar a trabalhar, sabíamos que este terço [do campeonato] ia ser difícil porque apanhávamos os grandes todos, mas isso não é resposta para este momento", afirmou o técnico, em declarações à Sport TV."É uma crueldade, temos cinco pontos fora. Face ao primeiro terço do campeonato, termos apanhado equipas que lutam por outros objetivos tornou-se difícil. Temos de pensar fazer mais um bocadinho e vamos ter de lutar muito porque esses sim fazem-nos muita falta", finalizou.