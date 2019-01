António Folha: «Sp. Braga tem um futebol de muita qualidade que não é fácil parar»

O treinador António Folha assegurou esta quarta-feira que o Portimonense o Sporting de Braga "com muita ambição e vontade de vencer", na quinta-feira, no jogo de abertura da 17.ª jornada da Liga NOS."A vontade e a ambição são as mesmas, e a estratégia para o jogo passa por aquilo que conseguirmos fazer. Temos de ter muitas cautelas, porque o Braga joga muito bem e tem sido uma equipa avassaladora contra a maioria dos adversários", disse o técnico dos algarvios.António Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, oitavo classificado, com 23 pontos, ao Sp. Braga, segundo, com 36, na quinta-feira, às 20:15, no Estádio Municipal de Portimão.Na opinião do treinador, o Sp. Braga "é um dos candidatos ao título, porque tem conseguido manter a qualidade na maior parte dos jogos disputados, com um leque de jogadores de muita qualidade e com muitas opções"."O Braga tem um potencial fantástico e um futebol de muita qualidade que não é fácil parar", sublinhou.Embora anteveja um jogo "extremamente difícil", António Folha assegurou que o Portimonense "está precavido para as dificuldades que possam ser criadas pelo Braga, equipa que vai tentar fazer um resultado que lhe permita beneficiar do clássico" entre Sporting, quarto classificado, e o FC Porto, líder do campeonato.Segundo o técnico, para que o Portimonense ambicione vencer a partida, "a equipa terá de ser muito competente e ter capacidade para fazer muito e bem"."É isso que espero da minha equipa, competência e muito rigor. Se conseguirmos, o Braga vai ter um jogo difícil", frisou o treinador, acrescentando que "o Braga está num patamar grande, com um caudal ofensivo, capaz de chegar muitas vezes à área adversária".De acordo com António Folha, o avançado japonês Shoya Nakajima, a contas com uma lesão, "é o único jogador impedido" de defrontar do Sporting de Braga.