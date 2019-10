António Folha: «Tínhamos obrigação de fazer muito mais»

O Portimonense foi eliminado, este sábado, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, ao perder por 1-2 com a Académica, na deslocação ao Estádio Cidade de Coimbra.António Folha, treinador dos algarvios, assume que a conquista da Taça de Portugal não é "o principal objetivo" da sua equipa mas, mesmo assim, tinha "obrigação de fazer muito mais"."Estamos tristes com o resultado, que não era o que queríamos. Não sendo esta competição o nosso principal objetivo, tínhamos obrigação de ter feito muito mais. Mesmo a jogar com 10 jogadores [após lesão de Tavares], conseguimos empatar o jogo, mas tivemos falta de competência no segundo golo da Académica", afirmou o técnico, em declarações após o final do encontro.Apesar da derrota, António Folha acredita que os seus jogadores "deram o seu melhor", realçando a "justiça" no triunfo da Académica, que acabou por ser mais competente no decorrer dos 90 minutos de jogo."Sou o principal responsável pela derrota. Tentei que depois de uma longa paragem a equipa pudesse reunir todos os jogadores, mas não foi possível. Os jogadores não fizeram um grande jogo, mas deram o seu melhor. Há que trabalhar mais e melhor para dar uma resposta no próximo jogo para o campeonato. A Académica ganhou com grande justiça e muita competência", finalizou.