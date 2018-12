António Folha: «Tivemos a felicidade de fazer um golo»

António Folha, treinador do Portimonense, mostrou-se satisfeito com os três pontos conseguidos em Santa Maria da Feira, embora tenha admitido que nem sempre se jogou bem."Foi um jogo difícil, não foi tão bem conseguido. O espetáculo não foi tão bom como os treinadores normalmente desejam. Foi um jogo bem disputado, com duas equipas com disponibilidade incrível e que lutaram até ao fim. Tivemos a felicidade de fazer um golo e, mesmo a acabar, acabou por acontecer algo que nos tem faltado no final dos jogos, e aí tivemos a felicidade de evitar o empate num lance de perigo do Feirense", comçou por dizer."Vamos continuar a trabalhar muito para alcançar os nossos objetivos, hoje vencemos e o balanço da época considero ser positivo, porque temos feito coisas boas. Há coisas que ainda não estão do meu agrado, mas estamos a fazer uma época positiva", terminou Folha.