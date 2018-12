António Folha: «Uma vitória muito boa para nós»

António Folha, treinador do Portimonense, analisou a vitória deste domingo diante do Tondela sublinhando a reação da sua equipa ao golo sofrido logo a abrir."Sofrer um golo logo aos 15 segundos de jogo não é fácil, mas a equipa não se deixou abalar e reagiu para uma primeira parte, fazendo um jogo de luxo. Sabíamos que íamos cair um pouco na segunda parte, muito por culpa da falta de competição a sério há quase um mês, porque no Algarve há poucas equipas para que possamos jogar e manter o nível de competição. O Tondela não nos surpreendeu na sua forma de jogar, pois sabíamos que é uma equipa muito perigosa a sair em transição, bem como nas bolas paradas. Fomos surpreendidos com o golo muito cedo, mas soubemos reagir e a resposta foi muito boa, principalmente na primeira parte. Depois, na segunda, não fizemos um jogo tão bom, porque o Tondela também não deixou", começou por dizer."Para nós foi uma vitória muito boa, mas todas as vitórias são importantes, como o são para qualquer equipa. Depois sofremos um golo (3-2) quando um jogador nosso estava mais preocupado com o adversário que tinha caído e, por vezes, não podemos ser tão carinhosos, mas podíamos também ter marcado mais um ou dois golos até ao final do jogo", terminou Folha.