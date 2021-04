Anzai no onze é a novidade do Portimonense para o dérbi

O japonês Anzai regressará ao onze do Portimonense diante do Farense, uma vez que Moufi, a contas com uma lesão na face posterior da coxa esquerda, não deverá recuperar.





O jogador foi poupado diante do Benfica por todos os laterais dos alvinegros estarem à beira da suspensão (com quatro cartões amarelos) e por o treinador Paulo Sérgio querer ter a garantia de contar com pelo menos um no dérbi, mas será a lesão de Moufi a reabrir as portas da titularidade a Anzai, num jogo em que um triunfo praticamente selará a permanência.