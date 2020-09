Anzai pronto para deslocação do Portimonense a Barcelos

O lateral-direito Koki Anzai, que falhou o jogo com o P. Ferreira devido a um traumatismo sofrido durante um treino, trabalhou ontem sem aparentes limitações e poderá entrar nas contas de Paulo Sérgio para a deslocação ao reduto do Gil Vicente, no domingo.





O malaio Safawi e o iraniano Salmani são esperados em breve em Portimão.