Associação do Algarve congratula Portimonense pela "merecida permanência" na Liga

A Associação de Futebol do Algarve congratulou o Portimonense pela "merecida permanência" na Liga, após o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter rejeitado hoje a providência cautelar apresentada pelo Vitória de Setúbal pelo não licenciamento no campeonato.

"A Direção da Associação de Futebol do Algarve congratula o Portimonense Sporting Clube-- SAD pela merecida permanência na 1ª Liga na época desportiva 2020/2021. A tão justa e desejada continuidade no principal campeonato do futebol português é o coroar do esforço e da devoção de todos aqueles que, com seriedade, humildade e ambição, têm contribuído para o sucesso do emblema algarvio nas últimas temporadas", pode ler-se no comunicado divulgado.

Aquela entidade acrescenta e destaca que "este é mais um motivo de orgulho para toda a região do Algarve, que terá a oportunidade de ver o recém-promovido Sporting Clube Farense - Algarve Futebol SAD a disputar a Liga juntamente com o clube de Portimão, algo que não acontecia há 32 anos".

O Vitória de Setúbal, que terminou a edição de 2019/20 da Liga no 16.º lugar, acima da zona de despromoção, foi impedido de se inscrever nas competições profissionais, depois de a Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter reprovado os processos de licenciamento, tendo recorrido da decisão para o Conselho de Justiça da Federação, que se declarou incompetente para apreciar o recurso e remeteu o processo para o TAD, que anunciou hoje ter rejeitado esse recurso.

Numa decisão a que a Lusa teve acesso, o TAD deliberou "julgar o presente pedido cautelar improcedente por não provado".

Em causa estavam pressupostos financeiros incumpridos: o clube não conseguiu apresentar prova de "inexistência de dívidas a sociedades desportivas", a "inexistência de dívidas a jogadores, treinadores e funcionários", assim como "a regularidade da situação contributiva perante a Autoridade Tributária", segundo a LPFP.

Com esta decisão, o Portimonense, que tinha descido na temporada passada e que cumpria com os pressupostos financeiros exigidos, foi convidado a participar na próxima edição da Liga, cujo sorteio está agendado para sexta-feira.