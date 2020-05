Autocarros do Portimonense desinfetados

Os dois autocarros da SAD do Portimonense e as várias viaturas de apoio ao futebol profissional dos alvinegros foram ontem desinfetadas, de forma a oferecerem todas as condições de segurança aquando do regresso aos treinos, que ocorrerá amanhã à tarde ou na terça-feira, dependendo do conhecimento dos resultados dos testes à Covid-19 realizado pelos jogadores e por todos os elementos da estrutura.