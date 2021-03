Besiktas tentou Beto por 5 M€

O Portimonense recusou uma proposta do Besiktas por Beto. O clube turco ofereceu 5 milhões de euros por 50 por cento do passe do avançado, oferta considerada baixa, até tendo em conta que a cláusula de rescisão é de 20 milhões.





Entretanto, Beto foi comparado em Espanha a Haaland, do Borussia Dortmund. "Mede 1,94 metros, é uma referência goleadora e converteu-se no Haaland português", escreve o jornal ‘As’, que destaca a circunstância de os primeiros treinadores de Beto no Tires, Luís Lopes e Bruno Lopes, terem feito o avançado melhorar a capacidade finalizadora com bolas de ténis, no fim dos treinos. "Lançavam bolas ao ar e eu tentava acertar", referiu o jogador.