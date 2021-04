Beto: «Agradeço ao Moufi»

Com dois golos marcados, Beto recebeu o prémio de Homem do Jogo da Sport TV e lembrou os companheiros nesse momento. “ Não foi o jogo perfeito, mas esteve perto. Tenho de agradecer ao Moufi pelas assistências que me fez. É muito bom ganhar este troféu, mas já estamos a pensar no próximo jogo”, referiu na ‘flash interview’, depois complementado por Luquinha: “Sabíamos da importância desta partida, entrámos bem e somámos um triunfo fulcral para aquele que é o nosso objetivo.”

Por seu lado, Rui Correia não escondeu a desilusão e exige mais da equipa. “Foi um mau jogo da nossa parte. O plano que tínhamos foi por água abaixo. Isto não é o Nacional, mas domingo há mais. Não fomos competentes o suficiente. Não nos podemos esquecer do que fizemos aqui, para não o repetirmos”, atirou.