Beto: «Ainda criámos oportunidades mas não consegui fazer golo»

Beto, avançado do Portimonense, lamentou os erros cometidos que permitiram os golos do Sporting, na vitória leonina por 2-0, na 20.ª ronda da Liga NOS.





"Fizemos um bom jogo, começámos bem. Tivemos azar, porque fomos nós que demos os golos ao Sporting, não foram eles que os procuraram. Fica a nota do bom trabalho da equipa e temos de continuar assim", salientou à Sport TV.O dianteiro dos algarvios elogiou o setor defensivo dos leões e fez uma autoavaliação à sua exibição. "Defesa muito bem trabalhada, com a lição bem estudada. Ainda criámos oportunidades, mas não consegui fazer golo. A luta foi boa", realçou.Após este desaire em Alvalade, Beto já só pensa no que resta do campeonato. "Temos de trabalhar nos erros. No próximo jogo temos de corrigir estes problemas e conquistar os três pontos que é sempre o mais importante", destacou.