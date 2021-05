Beto diz que FC Porto é quem melhor encaixa no seu estilo mas também elogia Sporting

Beto é, nos dias que correm, um dos avançados mais cobiçados em Portugal. As boas exibições com a camisola do Portimonense esta temporada ajudaram o jovem de 23 anos a evidenciar-se e a captar as atenções dos 'grandes' clubes portugueses, como são os casos de Sporting, FC Porto e Benfica.

Em declarações exclusivas ao programa 'Jogo Aberto' da SIC Notícias, Beto assumiu que jogar na Liga dos Campeões é um dos sonhos que tem "desde criança" e, por esse mesmo motivo, considera que FC Porto e Sporting - equipas que neste momento se encontram em lugar de acesso direto à prova milionária - estão melhor colocados quanto à sua contratação.

"Sim, acho que sim [que estão em vantagem] porque ele vão jogar as Champions League. Mas não posso dizer que têm vantagem porque eu tenho de sentir dos clubes que me querem contratar que me vão fazer evoluir, é a única coisa que eu peço. Eu não quero chegar e marcar golos. Quero saber que o meu futebol está a evoluir dia após dia e treino após treino. A Champions League só o futuro dirá, não tem de ser já", começou por dizer o avançado da formação de Portimão.

Questionado sobre qual dos 'grandes' tem o estilo de jogo que mais se adequa ao seu perfil de avançado, Beto respondeu: "Neste momento é o FC Porto. O estilo de jogo deles é mais direto, são mais práticos. São elaborados, mas não perdem tempo e vão logo direto ao golo. Mas o Sporting também apresentou um sistema tático interessante, também acho que me encaixava bem", concluiu.