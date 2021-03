Beto e o golo no Dragão: «Momento especial»

O avançado Beto tem vindo a ganhar crescente influência na equipa do Portimonense e pode dizer-se que a sua afirmação começou no jogo do Dragão, na primeira volta: o avançado estreou-se, então, a marcar na Liga NOS.

"Foi um momento especial", lembra, adiantando: "Fazer o primeiro golo, e logo no estádio do FC Porto, campeão nacional, constitui algo marcante."

O avançado espera agora "um desfecho diferente" e deseja voltar a marcar, depois de no último jogo do Portimonense em casa, com o Tondela, ter brilhado com um golo espetacular, "o melhor da carreira".

Cobiçado em vários quadrantes, Beto não esconde o desejo de chegar longe. "Quero continuar a evoluir e o meu sonho passa por disputar a Liga dos Campeões", assinala.