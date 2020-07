Boa ponta final é o objetivo

O Portimonense precisa de rubricar uma ponta final de época muito produtiva para garantir a permanência na Liga e a repetição do sucedido em 1981/82 e 1988/89 é o objetivo do grupo. Naquelas campanhas, sob o comando de Artur Jorge e de José Torres, respetivamente, os alvinegros venceram os três últimos jogos do campeonato. E na temporada 1988/89 os pontos amealhados nos triunfos contra V. Guimarães, Fafe e Ac. Viseu foram fundamentais para evitar a descida.