Bruno Costa chega ao Portimonense cedido pelo FC Porto

O médio Bruno Costa vai representar o Portimonense até final da época, cedido pelo FC Porto. O bom relacionamento entre as administrações dos dragões e dos algarvios viabilizou um acordo que será tornado público nas próximas horas.





Bruno Costa, de 22 anos, é um desejo antigo do Portimonense, que já noutras ocasiões havia tentado garantir a sua cedência junto dos portistas, sem sucesso. Agora, devido ao desejo manifestado pelo jogador de somar mais minutos e à circunstância de não figurar entre os imprescindíveis de Sérgio Conceição, foi possível um entendimento.O médio contabiliza esta época 465 minutos em campo, tendo atuado em seis partidas: duas cada no campeonato e na Taça da Liga e uma cada na Liga Europa e na Taça de Portugal.Bruno Costa trabalhou esta quarta-feira no Olival, ainda integrado no plantel do FC Porto, e deverá apresentar-se em Portimão nas próximas horas.Este é o segundo reforço de inverno do Portimonense, depois do extremo ganês Evan Mensah, cedido pelo Al-Duhail. Os algarvios continuam no mercado à procura de um homem para o eixo do ataque.