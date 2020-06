Bruno Costa espreita lugar no onze frente ao Famalicão

Bruno Costa, que ainda não foi titular após o regresso do campeonato, deverá voltar ao onze do Portimonense em Famalicão, aproveitando as ausências de Lucas Fernandes, castigado, e de Pedro Sá, lesionado.

O médio, de 23 anos, entrou perto do fim nos jogos frente a Santa Clara e Marítimo e somou nesta retoma, até agora, apenas oito minutos. Para isso muito contribuiu a boa forma como a equipa algarvia voltou à competição, o que fez com que o jogador emprestado pelo FC Porto não tivesse tido a possibilidade de agarrar a titularidade. Isto porque no primeiro duelo após a paragem, com o Gil Vicente, teve de ficar de fora, devido a castigo.

Em Famalicão, o Portimonense vai tentar dar seguimento ao melhor ciclo da temporada, com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos.