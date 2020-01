Bruno Lopes diz que vitória sobre o Tondela é "fundamental" para retirar pressão

O treinador do Portimonense, Bruno Lopes, considerou esta sexta-feira "fundamental e determinante" uma vitória no jogo de sábado, na receção ao Tondela, da 19.ª jornada da 1.ª Liga portuguesa, para aliviar a pressão sobre equipa.

"É um jogo determinante, os jogadores estão cientes disso, pois sabemos qual é a importância e a responsabilidade. Ao jogarmos em casa, queremos ficar com os três pontos", indicou o técnico.

Bruno Lopes falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro entre o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, com 14 pontos, e o Tondela, 11.º, com 20, este sábado, às 15:30, no estádio municipal de Portimão.

Segundo o treinador, uma vitória seria importante para aliviar a pressão instalada no grupo, devido ao facto de as jornadas "irem passando e os pontos não estarem a ser feitos". "Qualquer pessoa que diga o contrário, está a ser hipócrita", reconheceu.

Na opinião de Bruno Lopes, é importante somar pontos, "na segunda volta, porque, como se costuma dizer, os pontos são um bocadinho mais caros, custam mais a ganhar e têm um peso maior".

Bruno Lopes, que sucedeu no cargo a António Folha, referiu que "numa semana seria difícil mudar muita coisa, mas após duas semanas de trabalho já é possível dar o cunho pessoal da nova equipa técnica" à forma de jogar dos algarvios.

O treinador acredita que "a motivação e o foco existente" nos jogadores algarvios possam ser determinantes para vencer a "bem organizada equipa do Tondela, que tem jogadores rápidos na frente e que faz muitos pontos fora de casa".

"Acredito que o Tondela vá tentar explorar alguns erros nossos. Mas estamos focados e teremos de estar preparados", sublinhou.

Bruno Lopes acrescentou que para o embate de sábado, não vai poder contar com o médio Lucas Fernandes e que o avançado colombiano Jackson Martinez "está em dúvida".

Contudo, o treinador indicou que, dos cinco reforços contratados no mercado de transferências de janeiro, "quatro já estão aptos" para dar o seu contributo no jogo contra o Tondela.

O técnico apelou também aos sócios e simpatizantes para se desloquem ao estádio, frisando "que a equipa precisa de carinho".

Os algarvios não vencem há sete jornadas - o último triunfo aconteceu em 30 de novembro, na receção ao Famalicão (2-1) - e ocupam o 17.º e penúltimo posto, o primeiro em zona de despromoção.