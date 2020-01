Bruno Lopes: «Empate era o resultado mais justo»

Bruno Lopes não teve a estreia que mais queria à frente do Portimonense. A formação algarvia perdeu este domingo na visita ao Belenenses SAD, por 2-1, um desfecho que o técnico considera injusto.





"Entrámos um pouco nervosos e ansiosos, virtude da situação em que estamos. Equilibrámos o jogo e tivemos algum ascendente. Mesmo depois do 2-1, acho que podíamos chegar ao empate, que, na minha opinião, era o resultado mais justo.""Antes de estarmos a perder 1-0, temos uma oportunidade clara do Bruno [Costa], com o Jackson a segurar. O Jackson é uma peça importante, obviamente tem as suas limitações. Com o Jackson, nunca estamos com um a menos. Pode decidir a qualquer momento, é uma inspiração para todos".