Bruno Lopes: «Fomos a única equipa que procurou a vitória»

O Portimonense perdeu (0-1) na receção ao Tondela, em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que o golo de Philipe Sampaio (11') foi determinante para a formação tondelense conquistar três pontos e subir, provisoriamente, ao 9.º lugar na tabela classificativa.





No final do encontro, Bruno Lopes lamentou o resultado obtido, afirmando que "não era o resultado que estava à espera" de obter, apontando que o golo do Tondela nasce de um "lance fortuito".

"Não era o resultado que estava à espera, porque olhando ao que foi o jogo, penso que fomos a única equipa que procurou a vitória. O Tondela chegou ao golo num lance fortuito e não me lembro de que tivesse tido mais ocasiões para finalizar para golo. Este resultado tem um sabor amargo, mas é o futebol", apontou.



Intranquilidade dos adeptos

"É normal que quando se está na posição em que se está, um golo cause intranquilidade, mas a meio da primeira parte começámos a ganhar algum ascendente e notou-se em toda a segunda parte. Há ainda muitos jogos para jogar, mas temos de ir pontuando e, tal como disse aos jogadores, temos de ficar de cabeça levantada, pois fizemos tudo para ganhar", finalizou