Bruno Lopes no banco no Jamor

Bruno Lopes, promovido interinamente ao comando da equipa principal do Portimonense (orientava os sub-23), estará no banco dos alvinegros no domingo, diante do Belenenses SAD, no Jamor, mesmo que, entretanto, fique acertada a contratação de um novo treinador. Bruno Lopes orientou ontem o primeiro treino e o período em que exercerá funções é indeterminado, embora não se possa dilatar muito no tempo, por falta de habilitações: nenhum dos membros da equipa técnica tem o 4º nível.