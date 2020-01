Bruno Lopes promovido interinamente ao comando da equipa principal

Bruno Lopes "será interinamente o treinador da equipa principal do Portimonense", garantiu este domingo o presidente da SAD dos algarvios, Rodiney Sampaio.





"Não contávamos com o pedido de demissão apresentado por António Folha, no final do jogo com o Aves, e perante uma situação de emergência decidimos promover Bruno Lopes à equipa principal, a titulo interino", esclareceu Rodiney Sampaio, adiantando que "decorrem contactos" com vista à contratação de um novo treinador.O técnico, de 35 anos, estava a comandar a equipa de sub-23 dos alvinegros e vai contar com a colaboração de dois elementos que transitam da equipa técnica de António Folha, Ricardo Pessoa (adjunto) e Pedro Silva (treinador de guarda-redes).Bruno Lopes chegou no início da época passada ao Portimonense, integrado na equipa técnica de António Folha, desempenhando as funções de observador, e foi promovido ao comando dos sub-23 após a saída de Luís Boa Morte, há cerca de um ano.