Bruno Tabata é a grande novidade na convocatória da seleção Olímpica do Brasil para os encontros particulares com Venezuela e Japão. O avançado do Portimonense, de 22 anos, vai assim suprir a ausência de Malcom, do Zenit, que se encontra lesionado desde agosto, e juntar-se ao sportinguista Wendel na lista final.





A 'canarinha' mede forças com a Venezuela na próxima quinta-feira, dia 10, e com o Japão quatro dias depois. Bruno Tabata volta assim a um grupo que tão bem conhece, uma vez que pertenceu à seleção que venceu o prestigiado Torneio de Toulon, no passado mês de junho. Nessa prova, o atacante do Portimonense marcou um golo em dois jogos disputados.