António Folha, treinador do Portimonense, adotou um esquema de três centrais que, segundo Tabata, "está já bem oleado e vem funcionando de forma muito positiva, com o grupo a acreditar que temos tudo para fazer uma grande época, pois queremos manter a produtividade ofensiva da última campanha e melhorar a consistência defensiva".Na última temporada "o Portimonense marcou muitos golos mas também foi muito permeável e o que estamos buscando, com o recurso a esse novo sistema, é um equilíbrio que seguramente acabará por dar-nos mais vitórias e mais pontos".O grande obetivo da época "passa por consolidarmos o Portimonense na Liga NOS" e, pessoalmente, Bruno Tabata espera "não ter problemas com as lesões e estar sempre disponível para ajudar um grupo agora mais experiente e melhor preparado, pois na última campanha quase todos fizemos a nossa estreia neste patamar e agora já conhecemos melhor o escalão principal do futebol português, o que é uma vantagem".Tabata manifestou ainda a satisfação pelo regresso de Ewerton, que assinou pelo FC Porto mas acabou ser emprestado ao Portimonense: "É um grande amigo e um grande jogador e seguramente o que não deu certo no FC Porto irá dar aqui".