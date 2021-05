Calendário gera críticas no Portimonense

Paulo Sérgio não compreende a calendarização da ponta final do campeonato, que tem colocado os alvinegros sucessivamente em desvantagem por disporem de menos dias de recuperação em relação aos adversários.

“O Benfica teve mais um dia de descanso antes de jogar connosco, Farense e Rio Ave tiveram dois dias e agora o Belenenses SAD teve um dia. Não consigo entender os critérios desta calendarização numa fase crucial da época em que a igualdade de armas é fundamental”, lamenta o treinador dos alvinegros, mantendo o tom crítico: “Em outubro e novembro tivemos longas paragens e agora parece que estamos a jogar campeonato e Liga dos Campeões ao mesmo tempo. Há muitas lesões musculares, por força de um calendário desequilibrado.”

No caso do Portimonense “as consequências são ainda mais nocivas”: “Temos uma equipa muito jovem, que necessita de trabalhar de jogo para jogo e de corrigir, em treino, os erros cometidos, o que não é tão necessário em conjuntos com maior tarimba.” Fruto disso, lembra Paulo Sérgio, “alguns jogadores estão a evidenciar claros sinais de cansaço”. E há um exemplo concreto: “A frescura do Beto nas últimas jornadas não foi a mesma, perante adversários com mais tempo de recuperação.”