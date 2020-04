Cedidos geram dúvidas

O Portimonense conta nos quadros com vários jogadores emprestados e a eventualidade de as competições se prolongarem para além de 30 de junho gera dúvidas entre os alvinegros, em função da validade dos compromissos assumidos com os clubes detentores dos passes.

Marlos Moreno (Manchester City), Rômulo (Londrina), Rodrigo, Júnior Tavares (ambos do São Paulo) e Mohanad Ali e Mensah (ambos do Al Duhail) são jogadores que representam o Portimonense por empréstimo, havendo ainda a considerar a situação de Bruno Costa, proveniente do FC Porto em janeiro, com os dragões a terem opção de recompra.

A estas dúvidas juntam-se também, e no mesmo quadro, as que estão relacionadas com os jogadores cujo passe pertence à SAD mas que terminam os respetivos vínculos no final de junho.