César Machado lembra jogo de 1977/78: «Só o génio de Chalana evitou um escândalo»

O Portimonense pontuou no Estádio da Luz, em jogos da Liga, apenas três vezes, e na primeira ocasião em que tal sucedeu, na época de 1977/78, os algarvios, colocados no penúltimo posto, desalojaram os encarnados do primeiro lugar (isolando o FC Porto, que conquistaria o título).

"Fizemos uma segunda volta muito boa, sob o comando de Mário Lino. Empatámos com Benfica e FC Porto, mas não conseguimos evitar a descida", lembra César Machado, de 66 anos, titular no lado direito da defesa do Portimonense na igualdade (1-1) a 8 de abril de 1978.

"Mário Lino conhecia bem o Benfica e fomos à Luz travá-lo. Estivemos em vantagem [n.d.r. golo de Sapinho] e só o génio de Chalana, que fez o empate, evitou um escândalo de maiores proporções", lembra César Machado. Na altura "era muito mais difícil do que agora pontuar no terreno de um grande". "Fizemos um jogo muito conseguido e por pouco não trouxemos a vitória", conclui.