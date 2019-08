Cevallos já trabalha hoje

O médio equatoriano Cevallos, cedido pelos belgas do Lokeren ao Portimonense por uma temporada (com opção de compra), chegou ontem ao Algarve e hoje já deverá trabalhar sob as ordens do treinador do conjunto alvinegro, António Folha.

Tudo aponta para que Cevallos ainda não entre nas opções para o jogo com o Belenenses, amanhã à noite. Ausentes estarão, seguramente, Jackson Martínez, que ainda não se apresentou em Portimão – pois faltam resolver questões de ordem burocrática com o Guangzhou Evergrande, da China –, e ainda Lucas Possignolo, Dener e Rodrigo, todos entregues ao departamento médico.

A SAD do Portimonense desenvolve esforços para, até ao fecho do mercado, contratar mais dois jogadores: um lateral-esquerdo (uma vez que Felipe Vieira regressou ao Londrina) e um médio, figurando Lucas Fernandes e Bruno Costa nos desejados.