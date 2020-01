Cevallos sai para o Emelec

O médio equatoriano José Cevallos, que representava o Portimonense por empréstimo dos belgas do Lokeren, vai regressar ao seu país natal, para vestir a camisola do Emelec.





O jogador, de 24 anos, internacional A pelo Equador, não foi feliz na sua passagem pelo Portimonense, atuando como titular apenas por quatro vezes na Liga. No total alinhou em dez partidas, em competições oficiais, com a camisola dos algarvios.O Emelec anunciou na noite desta quinta-feira que chegou a acordo com o Lokeren para a compra de 100 por cento do passe de Cevallos. O jogador é aguardado no próximo sábado em Alicante, Espanha, local escolhido pelo seu novo clube para o estágio de pré-época, estando marcados jogos com o Sétif, da Argélia, e com o CFR Cluj, da Roménia.