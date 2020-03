Coronavírus: Análise a Tabata com resultado negativo

Bruno Tabata, extremo do Portimonense, não está infetado com o vírus Covid-19, segundo o resultado da análise efetuada ao jogador e conhecida esta sexta-feira.





O jogador apresentou sintomas que levantaram suspeitas (tosse seca e quadro febril) e os responsáveis do departamento médico do Portimonense optaram por realizar a análise, que nada acusou."É uma ótima notícia, que nos deixa mais tranquilos, nesta fase crítica de crescimento exponencial do número de casos", referiu Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense.Os alvinegros já estavam preparados para promover exames a todos os jogadores do plantel se Tabata acusasse positivo.O extremo brasileiro continua em casa (o mesmo sucede com todos os seus colegas) e evidencia melhoras.