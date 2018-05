Continuar a ler

Por enquanto a SAD está apenas a avaliar as soluções disponíveis, sem estabelecer contactos, algo que tem a ver com a esperança - embora ténue - de que Vítor Oliveira reconsidere e continue. O treinador já se despediu, mas Theodoro Fonseca, acionista principal da SAD, ausente no Japão, deixou-lhe as portas abertas... até domingo. Nesse dia Theodoro Fonseca regressa a Portugal e assegurou a Vítor Oliveira que se este não encontrar novo clube até lá, poderá renovar. Mas o treinador não parece recetivo, após divergências surgidas nas conversações.



Couceiro tem em mãos abordagens do estrangeiro (Grécia e Rússia) e está na agenda de vários clubes nacionais, como o Santa Clara, mas a estabilidade existente no Portimonense e as condições que estão a ser criadas (centro de estágio e mais um relvado para treinos) para voos mais altos poderão convencê-lo.

José Couceiro é um dos nomes mais falados em Portimão para a sucessão de Vítor Oliveira, por se inserir num perfil idêntico ao do treinador que comandou com sucesso os alvinegros nas duas últimas épocas: experiente e habituado a lançar jovens jogadores.José Peseiro e, mais remotamente, Luís Castro (tem contrato com o Chaves, embora tudo aponte para a sua saída) também são nomes cogitados, numa linha de treinadores experimentados, não estando afastada uma outra via : um treinador jovem e ambicioso, com Folha, de saída do FC Porto B, na primeira linha.

