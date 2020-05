Portimonense regressa ao trabalho com jogadores divididos por grupos

O Portimonense regressou hoje ao trabalho, com o plantel dividido em dois grupos, repartidos por treinos de manhã e de tarde, disse à Lusa fonte da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do clube.

O Portimonense, atual 17.º e penúltimo classificado, com 16 pontos, regressou ao trabalho juntamente com quase todas as outras equipas da Liga de futebol, suspensa desde 12 de março, após a 24.ª jornada, devido à pandemia da covid-19.

Com o fim do estado de emergência a 3 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos à porta fechada da principal competição de futebol, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão que, no entanto, está dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com uma fonte do gabinete de comunicação do Portimonense, o regresso ao trabalho verificou-se depois de os jogadores, equipa técnica e todos os trabalhadores da SAD do clube algarvio se terem submetido a testes para despistagem da covid-19, "tendo todos os testes apresentado resultado negativo".

"Para maior controlo, a todas as pessoas que participaram no treino durante a manhã de hoje foram efetuados controlos da temperatura", referiu a fonte.

O plantel foi dividido em dois grupos de trabalho, com treinos em períodos diferentes: "Um grupo treina de manhã e outro durante a tarde".

Portugal regista hoje 1.063 mortos relacionadas com a covid-19, mais 20 do que no domingo, e 25.524 infetados (mais 242), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de domingo, em que se registavam 1.043 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,9%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (25.524), os dados da DGS revelam que há mais 242 casos do que no sábado (25.282), representando uma subida de 1%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (609), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (218), do Centro (209) Algarve (13), dos Açores (13) e do Alentejo, que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de domingo, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.