Dener após a derrota na Luz: «O segundo tempo foi nosso»

Dener, médio do Portimonense, destacou a exibição da equipa algarvia na 2.ª parte do encontro frente ao Benfica, que terminou com triunfo (2-1) das águias.





"No primeiro tempo o Benfica acabou por ser superior, pois não conseguimos encaixar a marcação. Tentámos sempre, lutando e tentando melhorar, e o segundo tempo foi nosso. O golo demorou a sair e depois ficou difícil fazer o segundo. Mas trabalhámos muito e corremos bastante", afirmou o brasileiro, à BTV.Os algarvios reagiram com um golo já nos descontos e Dener admitiu que se o tento tivesse chegado mais cedo, o resultado poderia ser diferente. "No segundo tempo estivemos melhor no jogo. A nossa equipa conseguiu pegar mais no jogo e ter mais bola. Se tivéssemos feito o golo mais cedo, podíamos ter criado mais dificuldades ao Benfica", concluiu.